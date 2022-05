A carregar o vídeo ...

A Fórmula 1 está em Miami e as principais personalidades do desporto norte-americano juntam-se aos pilotos na promoção da corrida deste fim de semana. Que o diga Pierre Gasly... francês da AlphaTauri que jantou com a lenda Michael Jordan. O piloto ofereceu um capacete e recebeu uns ténis especiais... [Vídeo: Instagram Pierre Gasly]