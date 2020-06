Piloto automático de Tesla não deteta camião e provoca violento acidente

A carregar o vídeo ...

Um vídeo colocado a circular esta terça-feira nas redes sociais mostra o momento em que, numa autoestrada em Taiwan, um Tesla Model 3 com o piloto automático ativado falhou a deteção de um camião que se havia despistado segundos antes, acabando por chocar com alguma violência no veículo acidentado. Segundo relatos da imprensa do país, o condutor do veículo observou o camião quando se aproximava, mas terá esperado pela ação do piloto automático, algo que não se produziu. Na verdade, o piloto automático até opera uma travagem, mas já muito em cima do pesado...