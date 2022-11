Piloto de NASCAR utilizou truque de vídeojogo e até deixou Fernando Alonso impressionado

A carregar o vídeo ...

"O melhor do ano de 2022 nos desportos motorizados". Foi assim que Fernando Alonso comentou, no Instagram, o vídeo daquilo que Ross Chastain fez na corrida NASCAR Xfinity 500, disputada no domingo. Não é para menos! Veja-se bem a forma como o Chastain conseguiu utilizar os muros para manter a velocidade e conseguir pelo caminho saltar de décimo para quinto. O piloto da Chevrolet Motorsport assumiu mesmo que a sua inspiração foram os vídeojogos: "Joguei bastante NASCAR 2005 na GameCube quando era miúdo. No jogo conseguias escapar fazendo isto, mas não sabia que podia mesmo resultado. Quer dizer... eu fiz isso na consola com 8 anos!".