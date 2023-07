Piloto espanhol sofre violenta queda em Portimão

A carregar o vídeo ...

O piloto espanhol Carlos Tatay provocou um enorme susto este domingo na primeira corrida de Moto2 das Junior GP realizada em Portimão, ao sofrer uma queda no início da primeira volta que o deixou bastante mal tratado, ainda que sempre consciente. Após observação no centro médico do circuito, foi de imediato transportado para o Hospital de Faro, onde viria a ser operado e segue agora internado. Segundo a sua equipa, a operação a Tatay foi completada com êxito e o piloto vai permanecer em observação.