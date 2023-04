Piloto português sofre violento acidente e acaba com carro nas bancadas do Autódromo do Algarve

A carregar o vídeo ...

O fim de semana de ação no Autódromo Internacional do Algarve, com um fim de semana preenchido com a disputa das 6 Horas de Portimão, válidas para o WEC, fica desde já marcado por um assustador acidente a envolver o piloto português Alexandre Areia, da equipe Monteiros Competições. Em ação nos treinos livres para a prova do campeonato Porsche Sprint Challenge Ibérica, o piloto luso perdeu o controlo do seu bólide a alta velocidade no final da curva 1 e acabou por despistar-se e 'saltar' para as bancadas, que por sorte nesta altura estavam ainda vazias.



Nas redes sociais, Alexandre Areia explicou o acidente e mostrou-se aliviado pelo facto das bancadas estarem sem adeptos neste momento. "Foi muito bravo, fiquei sem travões no fim da reta, virei praticamente um passageiro. Felizmente não estava ninguém naquela zona da bancada e consegui sair ileso do acidente, graças ao nível de segurança daquele carro", escreveu no Twitter.