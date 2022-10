Piloto queixa-se que a moto não está em condições e acaba a levar uma tareia do mecânico

A carregar o vídeo ...

O britânico Steve Brogan, antigo piloto e atual proprietário de uma equipa na Grã-Bretanha, partilhou um vídeo que está a ter grande impacto nas redes sociais. Nelas vê-se Tom Booth-Amos, antigo piloto de Moto3, a ser agredido com chapadas e pontapés pelo mecânico da equipa CIP quando se queixou que a moto não estava em condições. Aconteceu na Tailândia em 2019 e Booth-Amos já confirmou a veracidade das imagens. "Houve muitos problemas na equipa dos quais nunca se falou e fiquei calado para poder garantir o meu lugar em 2020. Isto aconteceu depois da corrida. (...) Pediram-me para não dizer nada e eu nunca disse. (...) As pessoas não sabem o que acontece atrás do ecrã do televisor." (Vídeo Twitter)