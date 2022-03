A carregar o vídeo ...

Pinto da Costa deu esta segubda-feira as boas vindas à Seleção, após recuperar da Covid-19. O presidente do FC Porto esteve à conversa com Fernandos Santos e tirou uma fotografia com Ronaldo e Pepe. Foi cumprimentado por vários jogadores, num treino em que o selecionador nacional contou com todos os convocados a 100 por cento.