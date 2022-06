Pinto da Costa cidadão honorário de Vila Nova de Gaia

A carregar o vídeo ...

Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do FC Porto, foi esta segunda-feira considerado cidadão honorário de Vila Nova de Gaia, numa cerimónia que teve hoje lugar no Auditório Municipal de Gaia. Rui Reininho (músico) e Matos Fernandes, ex-ministro do Ambiente, também receberam a mesma homenagem pelas mãos de Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Gaia.