A carregar o vídeo ...

Zé Luís, antigo massagista do FC Porto, marcou presença no balneário no pós-jogo com o Bayer Leverkusen, a contar para a Liga dos Campeões. A equipa cantou-lhe os parabéns pelo 88º aniversário. Pinto da Costa esteve a seu lado, tal como Sérgio Conceição.