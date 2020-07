A carregar o vídeo ...

A apenas um ponto de conquistar o 29.º título de campeão nacional, os adeptos do FC Porto apareceram 'em peso' no exterior do Estádio do Dragão, para festejar o triunfo da equipa diante do Tondela, partida que se realizou esta quinta-feira. No momento da saída do presidente do clube, Jorge Nuno Pinto da Costa, foi assim que os adeptos reagiram.