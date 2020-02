A carregar o vídeo ...

Presidente do FC Porto aceitou proposta lançada pelo homólogo do hospital, Fernando Araújo, que havia acenado com a possibilidade de uma das salas da nova ala pediátrica ter uma parede destinada aos Dragões. E até revelou a frase que gostaria de lá ver inscrita, numa mensagem de otimismo destinada às crianças.