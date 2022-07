Pinto da Costa: «Há programas televisivos que se não fosse para dizer mal de mim e do FC Porto não existiam»

A carregar o vídeo ...

Durante o seu discurso no jantar-convívio em que marca presença na ilha da Madeira, na noite desta sexta-feira, Pinto da Costa criticou alguns programas televisivos que, no seu entender, não existiriam se não fosse "para dizer mal" de si e do FC Porto. Ainda assim, na sua intervenção, o presidente dos dragões diz que é isso que une e dá força ao clube.