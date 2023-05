A carregar o vídeo ...

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, discursou nos Paços do Concelho, no Porto, durante a homenagem aos campeões da Europa de hóquei em patins, distribuiu méritos na conquista, elogiou o presidente da câmara do Porto, Rui Moreira, a quem atribuiu uma "lembrança". [Imagens: Record]