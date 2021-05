«Pira-te»: Hazard ouve das boas dos adeptos à saída de Valdebebas

A carregar o vídeo ...

Vida complicada para Eden Hazard no Real Madrid. Além das lesões e fracas exibições desde que foi contratado, no verão de 2019, as críticas relativas ao excesso de peso têm sido uma constante nos últimos meses e a polémica protagonizada no encontro da Champions com o Chelsea - clube anterior - parece ter sido a gota que fez transbordar o copo da paciência dos responsáveis merengues ... e dos adeptos. À saída de Valdebebas, houve quem atirasse um "pira-te" bem audível [Vídeo AS]