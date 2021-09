Pista alagada e norte-americano... 'inventa' novo método de ultrapassagem

A carregar o vídeo ...

Trevor Standish protagonizou este fim de semana um dos momentos mais insólitos (e também assustadores) na prova de Moto América disputada no Barber Motorsports Park. Com a pista totalmente alagada, o piloto Pure Attitude Racing perdeu o controlo da sua máquina e acabou a deslizar sem ela enquanto de forma peculiar 'ultrapassava' Hayden Schultz por dentro. Por sorte não foi atropelado, mas a verdade é que a própria conta do campeonato nas redes sociais optou por 'pegar' neste momento pelo lado peculiar, já que não é muito comum vermos pilotos a ultrapassarem adversários desta forma.