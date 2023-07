Pizzi mostra o treino do Sp. Braga... e até uma entrada dura de José Fonte

A carregar o vídeo ...

Pizzi viveu uma experiência diferente este domingo, ao fazer o treino do dia com uma câmara ao peito. As imagens partilhadas pelo Sp. Braga mostram bem a intensidade dos trabalhos, mas também o bom ambiente que reina no plantel minhoto. Apesar da dureza de certos momentos, como um protagonizado por José Fonte, que varreu autenticamente o médio numa jogada dividida...