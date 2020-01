Pizzi ofereceu camisola a apanha-bolas e a reação do miúdo diz tudo

A carregar o vídeo ...

Pizzi foi dos poucos que acabou a partida frente ao Rio Ave sem camisola e tudo por um ato de carinho. O ontem capitão de equipa do Benfica dirigiu-se aos placards publicitários para oferecer a camisola a um dos apanha-bolas, que não escondeu a satisfação pela oferenda do ídolo. Segundo relatos, num lance durante o jogo, o médio encarnado havia gritado à procura do apanha-bolas "bola, c...!", a querer jogar rápido num lançamento. Momentos depois, o rapaz terá pedido desculpa a Pizzi e no final foi presenteado então com a camisola e a sua reação diz tudo [Vídeo Twitter João Amaral Gil]