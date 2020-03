A carregar o vídeo ...

Pizzi apelou esta quarta-feira aos adeptos do Benfica e do futebol em geral para ficarem em casa e assim ajudarem a travar a pandemia. Através de um vídeo no Twitter, também partilhado pelo clube da Luz na plataforma Benfica Play, o médio mostra ainda como 'fintar' o coronavírus na companhia do fillho. [Vídeo: Twitter]