A liga holandesa foi dada como terminada devido à pandemia da covid-19 e sem haver um campeão . Contudo, o plantel do Ajax, que liderava a prova com os mesmos pontos do AZ Alkmaar, retomou os trabalhos presenciais no relvado da academia do clube de Amesterdão. [Vídeo: Omnisport]