Plantel do Paris SG saudado por multidão no primeiro treino em solo português

O plantel do Paris SG aterrou este sábado em solo português para um miniestágio no Algarve de preparação para a final-8 da Liga dos Campeões, que motivou a natural curiosidade dos fãs de futebol da região. O problema foi que, em tempo de pandemia, o cuidado com o distanciamento físico e até com o uso de máscara ficou esquecido na hora de saudar os jogadores dos parisienses quando estes se preparavam para treinar...