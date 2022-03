Seis jogadores do plantel do Valladolid, clube presidido pelo brasileiro Ronaldo e que compete na 2.ª divisão espanhola, enfrentaram-se no desafio que consiste em acertar na barra da baliza, mas desta feita com três bolas diferentes. Descubra quem venceu no duelo final entre Álvaro Aguado e Luis Pérez. [Vídeo: One Football]