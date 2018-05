Plantel e Jorge Jesus passaram parte da noite no posto da GNR do Montijo

Jorge Jesus e restante plantel do Sporting, assim como outros elementos ligados ao clube como Manuel Fernandes, estiveram parte da noite - até cerca da uma da manhã - no posto da GNR do Montijo, para onde se dirigiram após saírem de Alcochete. João Palhinha falou "num dia muito triste e difícil para todos", ao passo que Bas Dost disse estar "tranquilo". Os restantes elementos não falaram. Veja aqui a saída de Jesus e boa parte do plantel, numa carrinha do Corpo de Intervenção da GNR.