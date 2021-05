A carregar o vídeo ...

O Estoril recebeu ontem, no final do encontro com o Mafra o troféu de campeão da Liga Sabseg. Após a cerimónia no relvado do António Coimbra da Mota, jogadores e staff da equipa canarinha deslocaram-se ao exterior do estádios e fizeram a festa junto às dezenas de adeptos que ali se encontravam.