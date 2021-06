A Itália bateu este domingo o País de Gales ( 1-0 ) em jogo da 3ª e última jornada do Grupo A do Euro'2020. Os italianos entraram em campo já qualificados para os 'oitavos', conseguiram o pleno de 3 vitórias em 3 jogos. Apesar da derrota, o País de Gales também segue em frente. Veja ou reveja neste vídeo os melhores momentos da partida disputada no Olímpico de Roma. [Vídeo: VSports]