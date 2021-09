A carregar o vídeo ...

Mauricio Pochettino, o treinador do PSG, abordou esta sexta-feira a situação clínica de Lionel Messi, que se encontra a recuperar de um problema no joelho esquerdo e não vai defrontar amanhã o Montpellier. A dúvida é saber se o argentino estará em condições de jogar com o Manchester City terça-feira, no Parque dos Príncipes, para a Liga dos Campeões. (Vídeo PSG)