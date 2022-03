Pochettino: «Ausência de Mbappé tem um efeito psicológico nos jogadores»

Kylian Mbappé cumpre este sábado um jogo de castigo e não poderá estar presente no duelo entre Nice e Paris Saint-Germain, a contar para o campeonato francês. Em declarações na conferência de imprensa realizada esta sexta-feira, Mauricio Pochettino, treinador dos parisienses, assumiu que a ausência do internacional A pela França terá um "efeito psicológico" nos jogadores. [Vídeo: One Football]