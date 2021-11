Mauricio Pochettino comentou a estreia de Sergio Ramos com a camisola do PSG, ele que não pisava os relvados desde o último verão, devido às lesões que sofreu. O treinador dos parisienses mostrou-se satisfeito com a exibição do espanhol, mas garante que ainda não sabe se lhe voltará a dar a titularidade diante do Nice, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro de amanhã. [Vídeo: One Football]