Mauricio Pochettino confirmou que Lionel Messi vai falhar o encontro do PSG com o Bordéus e não deu como certa a disponibilidade do craque argentino para os compromissos da seleção albiceleste. Na antevisão ao jogo de sábado, o treinador dos parisienses revelou ainda estar muito satisfeito com as atuações e a competitividade entre Keylor Navas e Gianluigi Donnarruma na baliza do PSG. [Vídeo: One Football]