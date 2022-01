Mauricio Pochettino abordou o atual estado físico de Messi, que testou positivo à Covid-19 nos primeiros dias de 2022. Na antevisão ao encontro deste sábado com o Brest, o técnico dos parisienses falou ainda sobre a situação clínica de Neymar, que recupera de lesão, e de Sergio Ramos, que voltou à competição em dezembro, após alguns meses de fora com problemas físicos. [Vídeo: One Football]