Pochettino não gostou de uma pergunta e reagiu assim

Mauricio Pochettino protagonizou um momento curioso esta sexta-feira perto do fim da conferência de imprensa de antevisão ao encontro entre PSG e Lens. O treinador dos parisienses não gostou quando foi confrontado com uma questão relacionada com falta de hierarquia na equipa e levantou-se, tendo regressado segundos depois, simulando que esta se ia iniciar. Para além disso, o técnico argentino ia dizendo em voz alta para sorrir. [Vídeo: Twitter RMC Sport]