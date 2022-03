Mauricio Pochettino foi esta sexta-feira questionado se Neymar e Ángel Di María estão a disputar uma vaga no onze da equipa para o duelo com o Real Madrid, na Liga dos Campeões. O técnico argentino centrou as atenções no jogo contra o Nice e assumiu que só depois do duelo para o campeonato é que começará a pensar na melhor abordagem possível para a segunda mão em Madrid. [Vídeo: One Football]