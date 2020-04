PodCast Record: De Deus até à Premier League à boleia de Mesaque Dju

A carregar o vídeo ...

Passou pelo Benfica, foi campeão europeu Sub-17 e Sub-19 por Portugal e atualmente luta pela afirmação em Inglaterra, ao serviço do West Ham. Um registo diferente com Mesaque Dju, que estave à conversa com os jornalistas João Seixas e Pedro Gonçalo Pinto. Um diálogo bem animado que foi da religião até à forma como tem treinado nesta fase de pandemia, passando pelas histórias bem divertidas sobre os primeiros tempos em Inglaterra, e que até teve direito a uma 'participação especial' de Domingos Quina.