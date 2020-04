PodCast Record: Gémeos Oliveira e o ciclismo em tempos de pandemia

A carregar o vídeo ...

Os gémeos Ivo e Rui Oliveira, de 23 anos, são ciclistas da UAE Emirates, equipa do World Tour onde também alinha Rui Costa. Fizeram história para o ciclismo português, uma vez que foram os primeiros a conquistar medalhas em Mundiais e Europeus de pista. Desta vez, no recato do lar, juntaram-se a João Seixas e Pedro Filipe Pinto, do Record, para uma conversa diferente sobre o atual momento que vivemos e a forma como têm trabalhado à distância com os companheiros.