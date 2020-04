A carregar o vídeo ...

Mais um PodCast Record dedicado ao ciclismo e, desta vez, com José Azevedo, uma das maiores figuras da modalidade no nosso país. Do novo projeto como diretor da NIPPO Delko One Provence, equipa onde corre José Gonçalves, até às memóriasdos tempos em que alinhava na ONCE e na US Postal, onde brilhou com vários top-10 em grandes voltas, nada ficou por dizer nesta conversa diferente.