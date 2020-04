Visitámos Gastão Elias no Brasil e não falámos só de ténis

A carregar o vídeo ...

Gastão Elias está no Brasil e foi de lá que conversou com os jornalistas João Seixas e Pedro Gonçalo Pinto sobre a pandemia que afeta o globo, mas não só. Relembrou alguns dos melhores adversário que enfrentou, aceitou o desafio de revelar as histórias mais divertidas e, no final, não se furtou a lançar um olhar para o futuro, onde ainda tem ambições importantes. E, claro está, aconselhou as melhores séries e filmes para ver em tempo de quarentena.