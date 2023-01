Podia ter acabado em tragédia: Peterhansel quase atropelou três pessoas na etapa do Dakar

A carregar o vídeo ...

A etapa do dia do Dakar'2023 poderia ter ficado marcada por um momento muito complicado. O francês Stéphane Peterhansel, no momento em que superava uma duna, deu de caras com três pessoas no topo, ficando a escassos centímetros de as atropelar. Não fosse a reação deste trio e provavelmente a cena teria acabado da pior forma. Quem levou a pior foi uma cadeira que por ali estava, que Peterhansel levou pela frente!