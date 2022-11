«Podias ter ido por caminhos mais óbvios. Mas não cedeste»: o vídeo do Estoril a lançar o jogo com o Benfica

A carregar o vídeo ...

Tendo por base a receção ao Benfica, agendada para o próximo domingo (20h30), o Estoril publicou nas redes sociais um vídeo onde apela aos seus adeptos para vestirem a cor amarela nesse jogo. Nas imagens, é possível ver várias pessoas de vermelho quando chega um simpatizante estorilista, envergando com orgulho o equipamento do clube que escolheu defender. "Podias ter ido por caminhos mais óbvios. Mas não. Não cedeste", lê-se no vídeo.