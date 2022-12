«Põe o teu melhor outfit mas não te esqueças que vai ser dia de jogo»: Estoril lança convite a adeptas

A carregar o vídeo ...

O Estoril convocou as mulheres adeptas do clube para o jogo da Allianz Cup de uma forma original. Os canarinhos recebem o Torreense na terça-feira, a partir das 20h45, e nas redes sociais fez o convite para uma 'Ladies Night' de forma diferente. Existe melhor programa do que uma Ladies Night? ‍

Põe o teu melhor outfit mas não te esqueças que vai ser dia de jogo! Convida as tuas amigas e venham desfrutar de momentos Mágicos no futebol! Queremos que todas as senhoras façam parte do espetáculo Nos jogos da Taça da Liga, as mulheres não pagam bilhete no Estádio António Coimbra da Mota. Estás à espera de quê? Junta-te a nós", pode ler-se na publicação