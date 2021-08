Polacos 'inventam' lutas três contra três: resultado foi... a loucura total

A carregar o vídeo ...

Os tempos são de inovação no mundo do MMA. Depois de há umas semanas ter ganho destaque nas redes sociais um torneio em que se realizavam lutas de três contra um (sim, leu bem...), agora da Polónia chega-nos algo bem mais equilibrado, mas com a mesma premissa: uma loucura absoluta. Aconteceu no The War 2, um evento que juntou na jaula, ao mesmo tempo, seis lutadores, numa lógica de três contra três. O torneio teve combates masculinos e femininos e, como dissemo acima, foi... a loucura!