Polémica a fechar o Estoril-Rio Ave: Paulo Vítor caiu na área estorilista mas árbitro assinalou simulação

Lance polémico a fechar o Estoril-Rio Ave terminou com um cartão amarelo para Paulo Vítor após queda na grande área dos estorilistas. Numa primeira análise, o árbitro Vítor Ferreira assinalou falta ofensiva do atacante dos vila-condenses por simulação, admoestando-lhe o cartão amarelo. Segundos depois, o VAR aconselhou o juiz a ver as imagens do lance, que ainda assim manteve a decisão inicial, apesar da contestação do banco do Rio Ave. [Vídeo: VSports]