Polémica com adepto brasileiro no PSG-Galatasaray

Um adepto brasileiro foi obrigado a entregar à segurança do Estádio Parc des Princes a camisola e a bandeira do Brasil no jogo da Liga dos Campeões PSG-Galatarasay . O adepto mostrou-se indignado com a decisão, mas cumpriu com o exigido. No final foi-lhe tudo devolvido. O clube diz que os adeptos foram avisados que só iriam permitir adereços do PSG ou de França e justificou a decisão com os graves incidentes que ocorreram nas ruas de Paris entre ultras do PSG e Galatasaray.