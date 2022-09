Polémica em Inglaterra: 'Olho de Falcão' falhou e não detetou golo no Championship

A carregar o vídeo ...

Não é só por cá que o VAR e as ajudas tecnológicas falham. Este fim de semana, em Inglaterra, o duelo entre Huddersfield e Blackpool ficou marcado por um raríssimo momento de falha do Olho de Falcão, que não detetou que a bola passou a linha de golo nesta jogada finalizada por Yuta Nakayama. No final, este erro acabou por ser determinante no resultado final, já que o Huddersfield perderia por 1-0.



A situação deu que falar, praticamente todos chegaram à conclusão de que a bola tinha efetivamente ultrapassado a linha de golo, e a empresa responsável pelo serviço veio mesmo a público o erro. "A bola ficou escondida pelas câmaras da tecnologia da linha de golo. A posição dos jogadores, o poste da baliza e o guarda-redes, afetaram a linha de visão das câmaras com a bola em movimento e, como tal, o sistema não pôde determinar uma decisão", justificou a Hawk-Eye.



A situação, refira-se, gerou muita insatisfação no Huddersfield, com o técnico Danny Schofield a mostrar muito desagrado. "Vi várias vezes, com imagens fixas, de diferentes âgulos, e é difícil aceitar porque sentimos que foi um golo que nunca se concedeu. É muito difícil culpar o árbitro, é culpa da tecnologia e lamentamos que o sistema nos tenha falhado".