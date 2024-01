Polémica em Itália: associação de árbitros reconhece erro do VAR no golo da vitória do Inter

Foi de forma dramática, com um golo aos 90'+4, que o Inter Milão superou no fim de semana o Verona, mas segundo a Associação de Árbitros Italiana aquele lance não devia ter contado. De acordo com um responsável, em declarações à DAZN, o VAR cometeu um erro ao não apontar falta de Bastoni no interior da área. Com base nesta situação, Luigi Nasca foi suspenso pela Serie A e relegado aos jogos da Serie B por algumas semanas.