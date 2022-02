Polémica em Itália: Lautaro Martínez terá cuspido em Theo Hernández no dérbi de Milão

A carregar o vídeo ...

O dérbi entre Inter e Milan disputou-se no sábado - com a vitória a sorrir à equipa de Rafael Leão - mas ainda dá que falar em Itália. Tudo porque Lautaro Martínez, avançado do atual campeão transalpino, terá cuspido em Theo Hernández, após a expulsão do defesa francês do Milan. Como se pode ver no vídeo, enquanto Hernández descia as escadas de acesso aos balneários, Martínez correu para junto da escada, tendo alegadamente insultado e cuspido o defesa do Milan. As decisões do árbitro da partida deste fim de semana só serão anunciadas amanhã, segundo o 'Football Italia', altura em que se vai perceber se o juiz sinalizou a suposta cuspidela. [Vídeo: Twitter]