Polémica em Itália: o penálti de De Vrij que promete dar (muito) que falar

Já aqui tínhamos falado da situação de Stefan de Vrij, jogador da Lazio que na próxima temporada vai representar o Inter Milão e que, este domingo, defrontou a sua próxima equipa, num duelo no qual 'tinha' de perder para no próximo ano ir à Champions. E o que aconteceu? A Lazio perdeu e, pior de tudo, o holandês cometeu o penálti que deu início à recuperação do Inter... E aqui deixamos o lance que promete fazer correr muita tinta em Itália nos próximos dias.