Polémica na Colômbia: treinador agride adversário em pleno jogo

O encontro entre equipas colombianas na 1.ª ronda da Copa Sul-Americana, a colocar frente a frente América Cali e Independiente Medellín, ficou marcado por uma situação que está a dar bastante que falar. Tudo sucedeu junto à linha lateral, quando o técnico Juan Carlos Osorio, da equipa de Cali, pisou Juan Mosquera de forma deliberada.



A situação gerou um enorme sururu e levou a várias críticas a Osorio, que nos últimos tempos tem até sido apontado ao comando da seleção colombiana. Já no balneário, Felipe Pardo, ex-Sp. Braga, partilhou um vídeo no qual um colega se atira ao técnico contrário com a frase "por que não me pisas a mim?".