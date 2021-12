Polémica na F1: Sky Sports remove anúncio natalício com acidente de Max Verstappen

A carregar o vídeo ...

Num campeonato já de si bastante tenso, a Sky Sports decidiu na semana da decisão do título de Fórmula 1 partilhar um vídeo de celebração natalícia que caiu muito mal, tanto nas redes sociais como na própria Red Bull.



Tudo por causa do facto da emissora britânica ter escolhido o acidente de Max Verstappen com Lewis Hamilton em Silverstone como imagem central - e com a mensagem "Feliz Natal, Max :) Cumprimentos da Sky F1" -, algo que motivou mesmo um contacto direto por parte dos austríacos com a emissora a expressar o seu desagrado. Na sequência, a Sky removeu o anúncio das redes sociais e tirou-o do ar. No acidente em causa, recorde-se, Verstappen atingiu de forma violenta as barreiras e teve mesmo de ir para o hospital para ser observado.