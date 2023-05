Polémica na Rep. Checa: Guarda-redes achou que deveria marcar um livre e... não viu um avançado nas costas

A carregar o vídeo ...

O golo que deu o empate ao Sparta Praga, diante do Bohemians, está a gerar polémica na República Checa. O guarda-redes do Bohemians, Roman Vales, pensou que deveria marcar um livre dentro da área quando o árbitro da partida nada havia assinalado. Antes, apontou na direção do avançado Kuchta, como que a sinalizar ao árbitro que estava ali e se, mesmo assim, o encontro deveria prosseguir com o jogador adversário deitado no chão, algo combalido por um toque anterior. A verdade é que Kuchta percebeu que a partida não seria reatada com um livre e que o jogo estava a decorrer. Ficou na posse do esférico e acabou 'carregado' em falta pelo guardião do Bohemians. O árbitro foi obrigado a assinalar penálti contra os protestos da formação forasteira, que então vencia (0-1) no encontro e acabaria por perder, por 2-1, em jogo da jornada 3 da fase final da liga checa.