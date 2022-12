A carregar o vídeo ...

A conferência de imprensa do Brasil desta quarta-feira, com a presença de Vinícius Jr., ficou marcada pela presença de um gato. E acabou por ser o felino um dos temas de conversa, tudo por causa da ação de Vinicius Rodrigues, o assessor de imprensa da CBF, na hora de o tirar da mesa onde estava junto do jogador.