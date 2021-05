Polémica no MotoGP: a ação de Marc Márquez que deixou Viñales (e a Yamaha) indignada

A carregar o vídeo ...

Marc Márquez protagonizou este sábado, na Q1 para o Grande Prémio de Itália, um dos momentos mais polémicos do dia no MotoGP, tudo por conta da sua atitude de seguir sempre na roda de Maverick Viñales em busca de uma volta rápida. A situação foi de tal forma insólita, que Viñales tentou 'despistar' o compatriota (sem sucesso) ao fugir para a zona das boxes. Márquez não lhe largou a roda e foi atrás, tudo isto perante a insatisfação do piloto da Yamaha. Após a sessão, da qual apenas Márquez avançou, a Yamaha não poupou nas críticas ...